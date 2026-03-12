Trump sostiene che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra con l'Iran ma promette che la campagna continuerà

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti hanno effettivamente "vinto" la guerra contro l'Iran, ma ha avvertito che le forze americane rimarranno impegnate per garantire che il conflitto venga completamente risolto.

Parlando a un comizio in stile campagna elettorale a Hebron (Kentucky), Trump ha detto che l'esito della guerra era stato deciso quasi immediatamente. "Non ti piace mai dire troppo presto che hai vinto. Abbiamo vinto," ha detto ai sostenitori, aggiungendo che il conflitto era "finito nella prima ora."

Nonostante abbia dichiarato vittoria, Trump ha indicato che gli Stati Uniti non si sarebbero ritirati rapidamente. Ha affermato che la campagna militare ha gravemente danneggiato le capacità dell'Iran, inclusa la distruzione di decine di navi della marina iraniana, ma ha sostenuto che Washington deve rimanere coinvolta per "portare a termine il lavoro" e prevenire la necessità di futuri interventi. "Non vogliamo tornare ogni due anni," ha aggiunto.