Trump sostiene che l'uscita di Jimmy Kimmel è stata "perché aveva cattivi ascolti più di ogni altra cosa"

Abbiamo appena ricevuto la notizia di oggi che la ABC ha rimosso a tempo indeterminato il "Jimmy Kimmel Live" dal suo palinsesto dopo le osservazioni fatte dal conduttore sull'attivista conservatore Charlie Kirk. Ora, Trump ha reagito alla sua rimozione. Giovedì, Trump ha minimizzato la rimozione dello show notturno di Jimmy Kimmel, sostenendo che era in gran parte dovuto agli scarsi ascolti piuttosto che a un attacco alla libertà di parola. Parlando al fianco del primo ministro britannico Keir Starmer, Trump ha criticato il talento di Kimmel e ha suggerito che i commenti controversi del conduttore sulle figure conservatrici hanno accelerato la decisione, ma ha detto che "è stato licenziato perché aveva valutazioni negative più di ogni altra cosa". Trump si è a lungo scontrato con i conduttori a tarda notte, elogiando le cancellazioni passate e sollecitando azioni simili contro altri. Cosa ne pensi della situazione? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!