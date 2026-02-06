Trump sostiene il Primo Ministro giapponese Takaichi in vista delle elezioni cruciali di domenica

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il suo "completo e totale appoggio" alla Prima Ministro giapponese Sanae Takaichi in vista delle elezioni della camera bassa di domenica, affermando di non vedere l'ora di ospitarla alla Casa Bianca il mese prossimo. I sondaggi indicano già una solida vittoria per la coalizione di governo di Takaichi, che cerca un nuovo mandato per una spesa più elevata e un importante rafforzamento della difesa.

Takaichi, la prima donna primo ministro del Giappone e conservatrice ispirata alla britannica Margaret Thatcher, guida una coalizione che si prevede vincerà circa 300 dei 465 seggi in parlamento. Gli analisti affermano che il sostegno di Trump, pur essendo improbabile che cambi l'esito, risuonerà sia tra gli elettori che con le imprese in Giappone, dove il presidente degli Stati Uniti rimane relativamente popolare e i forti legami con Washington sono visti come un vantaggio economico e strategico.

L'approvazione arriva mentre Takaichi affronta sfide crescenti, tra cui rapporti tesi con la Cina e disagio nei mercati finanziari per la sua proposta di sospendere l'imposta sulle vendite sugli alimenti. Sebbene una vittoria decisiva potrebbe rafforzare la sua posizione su sicurezza e diplomazia, gli investitori restano diffidenti verso il pesante peso del debito del Giappone, rendendo il voto di domenica un test chiave non solo per la stabilità politica, ma anche per la fiducia economica...