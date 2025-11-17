Trump sostiene il voto per la pubblicazione dei file Epstein

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cambiato rotta e ha esortato i repubblicani a sostenere la pubblicazione dei file legati a Jeffrey Epstein, dopo aver precedentemente resistito ai tentativi di renderli pubblici.

Questo avviene prima di una votazione alla Camera prevista per martedì, dove il crescente sostegno repubblicano alla divulgazione rischiava di infliggere a Trump una rara battuta d'arresto all'interno del suo stesso partito. Negli ultimi giorni, altri legislatori repubblicani hanno indicato di essere pronti a rompere con il presidente, spingendo Trump a intervenire e a contenere la rivolta interna.

Su Truth Social, insisteva che "i repubblicani della Camera dovessero votare per rilasciare i fascicoli Epstein" e sosteneva che la questione fosse diventata una distrazione politica. Questo cambiamento segna uno degli esempi più chiari di tensione tra Trump e i repubblicani al Congresso durante il suo secondo mandato, mentre diversi membri spingono per una maggiore trasparenza su questo caso di lunga data.