Trump spinge i giganti petroliferi statunitensi a ricostruire il settore energetico venezuelano, in declino,

Donald Trump ha esortato le principali compagnie petrolifere statunitensi a investire fino a 100 miliardi di dollari in Venezuela, presentando gli investimenti guidati dagli americani come pietra angolare della strategia della sua amministrazione dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro all'inizio di questo mese.

Parlando alla Casa Bianca insieme a dirigenti di Exxon, Chevron e ConocoPhillips, Trump ha affermato che le aziende statunitensi potrebbero rilanciare le infrastrutture petrolifere "marcie" del Venezuela e aumentare drasticamente la produzione, promettendo prezzi energetici più bassi in patria e un controllo a lungo termine sui ricavi petroliferi del paese.

I dirigenti petroliferi erano cauti. Exxon ha descritto il Venezuela come "attualmente non investibile", citando pestri di beni passati e rischi politici, mentre Chevron e altri hanno mostrato interesse solo se Washington potrà garantire sicurezza, tutele legali e supporto finanziario.

La spinta arriva mentre gli Stati Uniti continuano a sequestrare petroliere venezuelane per far rispettare il loro blocco, rafforzando il controllo sulle esportazioni mentre negoziano le forniture di greggio per le raffinerie statunitensi. Trump ha detto che Washington avrebbe supervisionato indefinitamente i ricavi petroliferi per contrastare la corruzione e il traffico di persone.

Nonostante il Venezuela detenga le più grandi riserve di petrolio al mondo, decenni di sottoinvestimento hanno ridotto la produzione a una frazione di livelli storici, lasciando gli investitori divisi tra un potenziale immenso e una profonda incertezza politica.