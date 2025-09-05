Trump rinomina il Dipartimento della Difesa come Dipartimento della Guerra

HQ

Non è insolito sentire Trump annunciare l'intenzione di rinominare qualcosa attraverso un ordine esecutivo. Questa volta, ha ordinato che il Pentagono adotti "Dipartimento della Guerra" come titolo secondario ufficiale, rilanciando un'etichetta usata per l'ultima volta prima della metà del XX secolo. La mossa, intesa a proiettare forza e prontezza del segnale, autorizza il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il suo dipartimento a usare il nome mentre esplorano i passi verso un cambiamento permanente. Un rebranding completo avrebbe bisogno dell'approvazione del Congresso, anche se Trump ha espresso fiducia che i legislatori alla fine lo sosterranno. L'ordine insiste sul fatto che il titolo trasmette una maggiore determinazione, nonostante le preoccupazioni sui costi e la difficoltà di aggiornare migliaia di agenzie ed emblemi. Cosa ne pensate di questo nuovo nome?