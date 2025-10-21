Trump sposta l'attenzione dal Venezuela e minaccia la Colombia con i dazi

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Trump ha intensificato la pressione sulla Colombia, minacciando di aumentare le tariffe e sospendere gli aiuti per il presunto coinvolgimento nel traffico di stupefacenti. Questo accade dopo che Trump ha etichettato le autorità colombiane come incapaci di combattere il commercio. Le tensioni sono aumentate dopo un attacco degli Stati Uniti a una nave caraibica, che Washington ha affermato essere collegata ai ribelli, anche se Petro ha insistito che apparteneva a una famiglia locale. Nel frattempo, il ministero degli Esteri colombiano ha segnalato che cercherà il sostegno internazionale, definendo le dichiarazioni un grave affronto e aggiungendo incertezza alla sicurezza regionale e alle relazioni tra Stati Uniti e Colombia. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!