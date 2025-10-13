Trump su Gaza: "La guerra è finita"

HQ

"La guerra è finita, lo capisci". Queste sono state le ultime parole di Trump, che ha dichiarato la fine del conflitto di Gaza mentre volava in Israele. Un cessate il fuoco tra Israele e Hamas dura da diversi giorni, con il rilascio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi previsto a breve. Ora, Trump è pronto a parlare al parlamento israeliano prima di unirsi ai leader mondiali in un vertice di pace in Egitto. L'ottimismo sta crescendo in tutta la regione, anche se molti abitanti di Gaza di ritorno descrivono scene di devastazione e stanchezza dopo anni di combattimenti. Alla domanda sulle prospettive per la regione, Trump ha aggiunto: "Penso che si normalizzerà". Cosa pensa delle sue ultime parole? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!