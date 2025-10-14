Trump su Hamas: "Se non disarmano, li disarmeremo noi"

HQ

"Se non disarmano, li disarmeremo. E accadrà rapidamente e forse violentemente". Queste le ultime parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca con il presidente argentino Javier Milei. "Ho parlato con Hamas e ho detto: stai per disarmare, giusto? Sì, signore, stiamo per disarmare. Questo è quello che mi hanno detto", ha aggiunto Trump. Le sue osservazioni sono arrivate dopo che un accordo di cessate il fuoco che ha contribuito a mediare ha portato al rilascio degli ostaggi israeliani rimanenti e di diversi detenuti palestinesi. Nonostante ciò, Hamas deve ancora impegnarsi formalmente per il disarmo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!