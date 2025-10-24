Trump sui trafficanti di droga: "Uccideremo solo le persone. Ok? Saranno come morti"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha appena detto che non intende chiedere al Congresso una dichiarazione formale prima di muoversi contro i sospetti trafficanti di droga all'estero, aggiungendo la linea secca che prevede di uccidere coloro che portano droga nel paese. "Non credo che chiederemo necessariamente una dichiarazione di guerra, penso che uccideremo solo le persone che stanno portando droga nel nostro paese. Ok? Li uccideremo. Saranno come morti", ha detto il presidente. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo nel video qui sotto o ar il seguente link. Go!