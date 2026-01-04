Trump sul Venezuela: "Governeremo il paese finché non potremo fare una transizione sicura, adeguata e giudiziosa"

HQ

A seguito di uno degli interventi più diretti in America Latina dall'invasione di Panama nel 1989, il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti prenderanno temporaneamente il controllo del Venezuela dopo la cattura del loro leader di lunga data, Nicolás Maduro. Parlando ai giornalisti dal suo resort di Mar-a-Lago in Florida, Trump ha presentato la decisione come un passo necessario per stabilizzare il paese e gestire quella che ha descritto come una transizione di potere accuratamente controllata.

"Governeremo il paese fino a quando potremo fare una transizione sicura, adeguata e giudiziosa," ha detto Trump, sostenendo che Washington non poteva rischiare che il Venezuela cadesse nelle mani di un altro leader che potesse ignorare i bisogni del suo popolo. Al fianco del Segretario di Stato Marco Rubio e del Segretario alla Difesa Pete Hegseth, il presidente ha offerto pochi dettagli concreti su come gli Stati Uniti avrebbero governato il Venezuela finché le sue istituzioni e le forze armate rimarrebbero intatte.

Trump ha anche sottolineato le vaste riserve petrolifere del Venezuela, affermando che grandi compagnie energetiche statunitensi sarebbero coinvolte per ricostruire l'infrastruttura petrolifera del paese, un impegno che gli esperti ritengono potrebbe richiedere anni. I suoi ripetuti riferimenti al petrolio hanno rapidamente suscitato critiche, con gli oppositori che si sono chiesti se interessi economici stiano guidando un'operazione che l'amministrazione ha presentato come una missione di polizia contro presunte reti di traffico di droga legate a Maduro.

L'annuncio ha suscitato forti reazioni all'interno del Venezuela e nel resto del mondo. In patria, le dichiarazioni di Trump sul non escludere "stivali sul campo" hanno alimentato il dibattito sul fatto che l'intervento possa portare a una presenza statunitense prolungata e rischiosa nella regione. Per ulteriori letture, consulta: I leader mondiali reagiscono agli attacchi statunitensi in Venezuela e alla cattura di Maduro e sua moglie.