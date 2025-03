Trump sull'Iran: "Se non fanno un accordo, ci saranno bombardamenti" "Bombarderà cose che non hanno mai visto prima".

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'Iran . Donald Trump ha intensificato le tensioni con l'Iran, minacciando bombardamenti e rinnovando le tariffe secondarie se Teheran non riuscirà a raggiungere un accordo nucleare con Washington. Nonostante la ferma posizione dell'Iran contro i colloqui diretti, Trump ha segnalato che i negoziati, anche se indiretti, sono in corso. Il suo avvertimento riecheggia le politiche passate, ricordando l'aggressivo regime di sanzioni che ha imposto nel suo primo mandato. Con l'Iran che espande l'arricchimento dell'uranio oltre i limiti concordati, persistono le preoccupazioni occidentali sulle sue ambizioni nucleari. Per ora, resta da vedere se la pressione spingerà Teheran verso un compromesso o un'ulteriore sfida. Donald Trump // Shutterstock