Trump taglia il collegamento del Venezuela con Cuba

Donald Trump ha dichiarato domenica che nessun supporto petrolifero o finanziario venezuelano sarebbe stato permesso a Cuba, aumentando drasticamente la pressione sull'isola governata dai comunisti e esortando i suoi leader a raggiungere un accordo con Washington. La mossa segue un rigido blocco petrolifero statunitense sul Venezuela dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro all'inizio di questo mese.

Il Venezuela è stato il maggior fornitore di energia di Cuba, fornendo circa 26.500 barili al giorno di greggio e carburante lo scorso anno, circa la metà della carenza petrolifera dell'isola. I dati sulla navigazione mostrano che nessun carico venezuelano è partito per Cuba dopo l'intervento statunitense, aumentando i timori di peggioramenti di interruzioni di corrente e carenze di carburante.

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha respinto l'avvertimento di Trump, insistendo che Cuba non sarebbe stata costretta. "Cuba è una nazione libera, indipendente e sovrana," ha detto, aggiungendo che il paese è pronto a "difendere la patria fino all'ultima goccia di sangue." Il ministro degli Esteri Bruno Rodríguez ha detto che L'Avana ha il diritto di importare carburante da qualsiasi fornitore disposto.

Con l'esaurimento delle scorte del Venezuela, il Messico è emerso come una riserva limitata di petrolio, anche se i volumi restano piccoli. La minaccia di perdere il sostegno venezuelano arriva mentre Cuba affronta gravi blackout, carenze di cibo e medicine, e una crisi economica sempre più profonda che ha portato a una migrazione record dall'isola.