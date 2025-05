Trump travisa il video commemorativo sudafricano come prova del genocidio bianco Durante un incontro con il presidente Ramaphosa, Trump ha affermato che un video mostrava luoghi di sepoltura di massa di agricoltori bianchi, un'affermazione non supportata dal filmato.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e il Sudafrica . Durante un incontro nello Studio Ovale con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, Trump ha presentato a Ramaphosa un video che ha descritto come raffigurante oltre un migliaio di luoghi di sepoltura di agricoltori bianchi.

Tuttavia, dopo l'analisi, ora sappiamo che il filmato ha catturato una processione commemorativa per una coppia assassinata nel 2020, non tombe reali. Le simboliche croci bianche utilizzate nell'evento erano state temporaneamente collocate lungo una strada rurale e successivamente rimosse. Cyril Ramaphosa e Donald Trump // Shutterstock