Trump valuta il ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa in un contesto di tensioni nella NATO

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha discusso con i suoi consiglieri la possibilità di ritirare alcune truppe americane dall'Europa, secondo un alto funzionario della Casa Bianca, mentre le tensioni con gli alleati della NATO continuano ad aumentare. Non è stata presa alcuna decisione finale e non sono stati richiesti piani formali al Pentagono.

I colloqui riflettono la crescente frustrazione a Washington per quello che Trump considera un sostegno insufficiente da parte dei membri della NATO su questioni chiave, tra cui la sicurezza dello Stretto di Hormuz e il sostegno alle ambizioni geopolitiche statunitensi come la Groenlandia. Le discussioni arrivano poco dopo un incontro con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, che non è riuscito ad alleviare significativamente le tensioni.

Attualmente gli Stati Uniti dispongono di oltre 80.000 soldati stanziati in tutta Europa, costituendo un pilastro centrale della sicurezza del continente dalla Seconda Guerra Mondiale. Un ritiro parziale ridurrebbe gli impegni degli Stati Uniti senza uscire formalmente dalla NATO, anche se potrebbe ulteriormente mettere a dura prova l'alleanza in quello che i funzionari descrivono come uno dei suoi momenti più fragili degli ultimi decenni.