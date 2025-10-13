Trump valuta la possibilità di autorizzare i missili Tomahawk per l'Ucraina

HQ

"Sì, potrei dirgli (Putin), se la guerra non è risolta, potremmo benissimo farlo. Potremmo non farlo, ma potremmo farlo. Vogliono che i Tomahawk vadano nella loro direzione? Non credo". Queste sono state le ultime parole di Trump, che ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero consentire all'Ucraina l'accesso ai missili Tomahawk se la Russia si rifiutasse di fermare la sua campagna militare. Parlando a bordo dell'Air Force One, ha detto di aver discusso la questione con Zelensky, che ha assicurato che i missili sarebbero stati utilizzati solo per obiettivi militari. Poi, Trump ha aggiunto che le armi potrebbero essere fornite indirettamente attraverso la NATO, lasciando aperta la possibilità di approvazione se il conflitto continua. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!