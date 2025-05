Trump valuta l'accettazione del 747 del Qatar come futuro Air Force One Il jet del Qatar potrebbe sostituire l'Air Force One e in seguito andare nella biblioteca di Trump.

L'amministrazione statunitense sta valutando l'accettazione di un Boeing 747-8 di proprietà del Qatar, del valore di circa 400 milioni di dollari, per fungere da Air Force One temporaneo prima di essere trasferito nella biblioteca presidenziale di Donald Trump. La mossa ha suscitato critiche da parte di legislatori e gruppi di controllo, che mettono in dubbio la legalità e l'etica di ricevere un regalo così costoso da un governo straniero. Per ora, resta da vedere come procederà l'amministrazione con il potenziale trasferimento. Il Boeing 747-8 di Qatar Cargo viene caricato con un container di formula 1 all'aeroporto Viracopos di San Paolo, in Brasile 2021 // Shutterstock