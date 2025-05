Trump vede più probabili i colloqui di pace in Ucraina con il calo dei prezzi del petrolio

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indicato lunedì nello Studio Ovale che il calo dei prezzi del petrolio ha reso il presidente russo Vladimir Putin più aperto a porre fine alla guerra in Ucraina.

"Penso che la Russia con il prezzo del petrolio in questo momento, il petrolio sia sceso, siamo in una buona posizione per stabilirci, loro vogliono stabilirsi. L'Ucraina vuole stabilirsi", ha detto lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti nello Studio Ovale.

Trump ha osservato che sia la Russia che l'Ucraina sembrano sempre più disposte a negoziare, con Mosca che ha persino proposto un cessate il fuoco temporaneo per celebrare l'anniversario della vittoria della seconda guerra mondiale. Ha anche espresso dubbi sul ruolo della Russia nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream.