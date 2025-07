Trump visiterà la zona alluvionale del Texas mentre gli sforzi di soccorso passano dal salvataggio al recupero Mentre le speranze di trovare altri sopravvissuti svaniscono, Trump e Melania hanno in programma di visitare la contea di Kerr venerdì.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Mentre le squadre di emergenza in Texas passano dai soccorsi alle operazioni di recupero dopo giorni di inondazioni incessanti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una visita nella zona del disastro insieme a Melania questo venerdì. Entrambi hanno intenzione di visitare il luogo del disastro nella contea di Kerr, ma hanno detto che non "volevano intralciare nessuno". "Questo è quello che succede. Un presidente se ne va e tutti sono concentrati [su di loro]. Non voglio che nessuno si concentri su di noi", ha detto Trump, aggiungendo che la situazione è "tragica". Continuano le ricerche dei dispersi nei pressi di Camp Mystic, dove diversi campeggiatori e personale rimangono dispersi. Con i livelli dell'acqua che si stanno ritirando, le autorità si trovano di fronte al triste compito di valutare l'intera portata della distruzione. Il bilancio delle vittime ha già superato i 100. Inondazioni in Texas // Shutterstock