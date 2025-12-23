Trump volò otto volte su un jet Epstein negli anni '90, secondo i nuovi documenti pubblicati

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto otto volte durante gli anni '90 il jet privato del condannato Jeffrey Epstein, secondo un'email interna del procuratore diffusa martedì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

L'email, datata 7 gennaio 2020, cita i registri di volo che indicano che Trump era a bordo dell'aereo di Epstein in più occasioni, inclusi almeno quattro voli con l'associata di Epstein Ghislaine Maxwell, che sta scontando una condanna a 20 anni di carcere per aver aiutato Epstein ad abusare di ragazze minorenni.

Trump aveva precedentemente detto di non essere mai stato "sull'aereo di Epstein"

Nel documento non viene fatta alcuna accusa di reati criminali da parte di Trump. Trump aveva precedentemente dichiarato di non essere "mai stato sull'aereo di Epstein", un'affermazione che sembra essere in conflitto con i nuovi documenti resi noti. La Casa Bianca non ha commentato immediatamente.

Il Dipartimento di Giustizia ha detto che alcuni documenti nel comunicato includono affermazioni infondate o false su Trump, sottolineando che le accuse mancano di credibilità. Quasi 30.000 pagine di documenti relativi a Epstein sono state rese pubbliche in base a una nuova legge sulla trasparenza, anche se molte restano pesantemente oscurate. Epstein è morto in una prigione di New York nel 2019, in quello che le autorità hanno giudicato un suicidio.

Dai un'occhiata ai nuovi file rilasciati qui sotto: