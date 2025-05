Trump vuole carri armati e navi, non magliette e shock

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Domenica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito la sua posizione sulla politica commerciale, affermando che gli Stati Uniti dovrebbero dare la priorità alla produzione di carri armati, navi e tecnologia piuttosto che a magliette e shock.

"Non sto cercando di fare magliette, ad essere onesti. Non sto cercando di fare calzini. Possiamo farlo molto bene in altre località. Stiamo cercando di fare chip e computer e molte altre cose, e carri armati e navi", ha detto Trump.