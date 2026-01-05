Trump vuole la Groenlandia, avverte Mette Frederiksen: "Dovrebbe essere preso sul serio"

HQ

La primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha avvertito che le ripetute dichiarazioni di Donald Trump sulla presa del controllo della Groenlandia non dovrebbero essere liquidate come retorica, affermando di credere che il presidente degli Stati Uniti sia serio riguardo alle sue intenzioni verso il territorio artico.

Parlando lunedì all'emittente pubblica danese DR, Frederiksen ha detto che sia la Danimarca che la Groenlandia hanno espresso le loro posizioni in modo inequivocabile.

"Purtroppo, penso che il presidente americano debba essere preso sul serio quando dice di volere la Groenlandia," dice a DR, aggiungendo che la Groenlandia ha "ripetutamente dichiarato" di non voler diventare parte degli Stati Uniti.

Frederiksen ha sottolineato che qualsiasi mossa contro la Groenlandia supererebbe una linea pericolosa, dato che la Danimarca è membro della NATO e la Groenlandia fa parte del regno danese. "Se gli Stati Uniti attaccano un altro paese della NATO, tutto si ferma," avvertì.

Il rinnovato interesse di Trump per la Groenlandia arriva in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche a seguito dell'operazione statunitense in Venezuela, sollevando preoccupazioni in Europa che Washington possa essere disposta a spingere confini di lunga data.

