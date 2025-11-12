Trump vuole vietare agli "stranieri in sovrappeso" di entrare negli Stati Uniti

HQ

Una direttiva del Dipartimento di Stato, secondo quanto riferito, sostenuta dall'amministrazione Trump (tramite Daily Mail) consiglia ai funzionari di negare i visti di immigrazione ai richiedenti in sovrappeso, etichettando l'obesità come un potenziale "onere finanziario".

Il documento include l'obesità insieme a condizioni come malattie cardiovascolari, diabete e disturbi mentali. Gli ufficiali sono incaricati di determinare se un richiedente può permettersi cure mediche a vita senza fare affidamento sull'assistenza governativa.

Parte di un più ampio giro di vite sull'immigrazione

Il portavoce di Trump ha confermato la guida, affermando che riflette l'obiettivo dell'amministrazione di garantire che le politiche sull'immigrazione "mettano al primo posto i contribuenti americani". Secondo quanto riferito, la regola si applica solo alle richieste di visto per immigrati, non ai permessi di viaggio o di lavoro temporanei.

Ciò avviene nel mezzo di una più ampia spinta a inasprire gli standard di immigrazione degli Stati Uniti. Trump ha recentemente introdotto una tassa annuale di $ 100.000 sui visti di lavoro H-1B e ha annunciato un nuovo programma di "carta d'oro" per accelerare i richiedenti che danno ingenti contributi finanziari.