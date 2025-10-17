TSM si unisce The Finals eSports con un nuovo roster competitivo

HQ

La scena competitiva per The Finals continua a crescere e fiorire. Lo sparatutto multiplayer ricco di azione di Embark sta diventando un nome sempre più importante nella scena degli eSport ogni singolo giorno, e ora ha attirato l'attenzione di un altro titano degli eSport.

TSM ha annunciato che si unirà The Finals eSport. La squadra nordamericana ha ingaggiato un roster di tre giocatori che la rappresenteranno nei prossimi eventi e, per quanto riguarda chi siano questi individui, sono "Visions", "Apollo" e "Arko".

Per quanto riguarda la prossima data in cui possiamo aspettarci di vedere questa squadra in azione, TSM è una delle squadre qualificate in Nord America per The Grand Major 2025, che si terrà al DreamHack di Stoccolma tra il 28 e il 29 novembre.