TSMC spenderà 17 miliardi di dollari per l'impianto giapponese a 3 nm

HQ

TSMC stava già costruendo un nuovo stabilimento di chip a Kumamoto, ma secondo diversi media, incluso il Wall Street Journal, lo stabilimento ha cambiato scopo mentre è ancora in costruzione.

Sebbene inizialmente fosse destinata a una produzione meno vitale, ora sarà mirata a produrre chip da 3nm, con TSMC che si riporta spendere 17 miliardi di dollari, motivo per cui il presidente di TSMC, C.C. Wei, ha avuto un incontro con il primo ministro Sanae Takaichi.

Sebbene questo investimento sembri enorme, soprattutto perché TSMC ha precedentemente annunciato piani di investire 20 miliardi di dollari in produzione in Giappone, è comunque superato rispetto ai loro 165 miliardi di dollari investiti nella produzione negli USA.

Poiché TSMC produce i chip originali sia per AMD, Nvidia, Apple e Qualcomm, è disperatamente necessaria più capacità se i prezzi vogliono scendere entro un lasso di tempo realistico.