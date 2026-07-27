Tsunku ha rifiutato per anni altre offerte per lavorare a Rhythm Heaven con Nintendo

HQ

È passato un decennio intero dall'uscita di Rhythm Heaven Megamix per Nintendo 3DS, e molti probabilmente si erano dimenticati della serie prima che Rhythm Paradise Groove venisse annunciata poco più di un anno fa. Una persona che però non lo aveva fatto era il produttore e compositore Mitsuo "Tsunku" Terada.

In un nuovo post sul blog (grazie, Automaton), scrive che durante la lunga pausa della serie sono sorte diverse opportunità per creare giochi simili. Ma... non era interessato a loro e dice di sentirsi in debito con Nintendo; Era convinto che la serie sarebbe tornata prima o poi:

"Ho sempre creduto che avrei avuto l'opportunità di lavorare con Nintendo al prossimo Rhythm Heaven, quindi ho cortesemente rifiutato tali offerte. Direi che è il mio modo di mostrare il mio debito verso Nintendo per tutto il supporto ricevuto negli anni."

Parla anche dello sviluppo difficile del gioco precedente, durante il quale gli fu diagnosticato un cancro alla laringea, e afferma che Nintendo non perse mai la speranza in lui; ricorda anche che Satoru Iwata era gravemente malato di cancro nello stesso periodo:

"Il fatto che Nintendo non abbia mai fermato lo sviluppo e abbia continuato a lavorare sul gioco prima dell'uscita è diventato uno dei miei fari di speranza. È ciò che mi ha aiutato a trovare il coraggio di dirmi: 'Ce la puoi fare!'.

Quello che ho poi scoperto è che anche il CEO di Nintendo, Satoru Iwata, aveva combattuto contro una malattia nello stesso periodo... Ancora una volta, porgo le mie più sentite condoglianze."

Come avrete già visto, abbiamo recensito Rhythm Paradise Groove e possiamo confermare che è davvero un vero e proprio evento che lo spettacolo. Puoi leggere le nostre riflessioni qui, e vorremmo ricordarti che ora è disponibile anche una demo se vuoi provare questo gioco musicale leggermente in stile WarioWare.