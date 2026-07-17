Tsuru Reef, Wake Island, e Top Gun ? Here è quello che arriva nella quarta stagione di Battlefield 6

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È tempo di un'altra stagione di Battlefield 6, poiché dopo un periodo post-lancio costante dopo il debutto del gioco nell'ottobre 2025, Battlefield Studios ha pubblicato una marea di nuovi contenuti per questo grande e popolare sparatutto multiplayer. In passato, abbiamo approfondito cosa ciascuna di queste rispettive stagioni ha portato sul tavolo, e ora che la quarta stagione è all'orizzonte, è il momento di rifarlo.

Ai fini di questo articolo, esploreremo semplicemente le numerose aggiunte previste per la quarta stagione di Battlefield 6, tornando in seguito con riflessioni e impressioni più approfondite su questo ultimo contenuto di uscita. Per iniziare, potresti essere curioso di sapere quali sono le tempistiche di lancio della stagione? Se così fosse, ora abbiamo un'idea di quando cadrà ciascuna delle tre fasi.

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Quando verrà lanciata Battlefield 6: Stagione 4?

La quarta stagione inizierà ufficialmente il 21 luglio, ma questa sarà solo la prima fase di contenuti previsti per la stagione in tre fasi. Tra poco parleremo di cosa offre ogni Fase ai fan, ma qui sotto potete vedere quando ogni Fase dovrebbe arrivare.



Fase 1: Fronte del Pacifico - 21 luglio



Fase 2: Wake Island - 18 agosto



Fase 3 (Nome completo da definire) - Settembre (data esatta da definire)



Cosa porterà la Fase 1: Fronte del Pacifico?

Per chi fosse curioso di sapere cosa offrirà la Fase 1 ai giocatori, l'aggiunta principale è la nuova mappa nota come Tsuru Reef. C'è un tema nella Stagione 4 che è basato sulla nautica, quindi aspettati una mappa con tanta acqua, un'enfasi sul combattimento navale, nuove barche e tutta l'azione tradizionale del campo di battaglia che fiorisce per tutto il tempo.

Tsuru Reef è destinato a diventare la mappa più grande di Battlefield 6 fino ad oggi, offrendo "scogliere ripide, isole sparse, un resort di lusso e i resti di un vecchio bunker di guerra." Ci sono anche promessi elicotteri, carri armati, caccia, veicoli terrestri e due nuove barche, progettate per rendere la navigazione sempre più facile. Sarà costruita una barca RHIB con attrezzature da trasporto per quattro giocatori e con un equipaggiamento montato da 50. Cal arm, e anche la battaglia nota come CB90, che offre una vera e propria gamma di armi ma anche una rampa che può essere dispiegata per far spawnare i soldati e assediare le spiagge, cosa che sarà senza dubbio utile per le modalità Rush e Breakthrough.

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Questa è la maggior parte della Fase 1, altrimenti possiamo aspettarci tre nuove armi, che sono le seguenti:



EF88 - un fucile d'assalto bullpup



Bren 3 - una carabina



VSSM - un DMR



Cosa porterà la Fase 2: Wake Island?

La Fase 2 sarà in realtà una fase leggermente più intensa, poiché aggiunge una nuova mappa, un'arma e anche una grande collaborazione. La mappa sarà la tanto attesa nuova versione di Wake Island, che sarà un remake della mappa classica, che, in modo simile a Operation Firestorm e Railway to Golmud di Battlefield 6, presenterà elementi di tutte le precedenti iterazioni della mappa.

Il produttore esecutivo Philippe Ducharme parla così di Wake Island: "Il team ha lavorato duramente portando gli elementi che tutti amano nelle varie versioni di questa mappa nel corso della storia di Battlefield, apportando aggiustamenti per creare un'esperienza ancora migliore e realizzando una versione dell'isola che corrisponda alla barra visiva e audio di Battlefield 6."

Questa ultima versione di Wake Island offrirà combattimenti su fortificazioni insulari, ponti distruttibili, attraverso il mare e su due portaerei ai lati opposti della mappa. Quest'ultimo punto diventerà importante da tenere a mente quando arriveremo imminente alla grande collaborazione promessa.

Come nota veloce, la nuova arma si chiama Desert Tech HTI ed è un fucile da cecchino considerato l'arma a più lungo raggio in Battlefield 6 fino ad oggi, un presupposto utile considerando la scala delle mappe in arrivo nella Stagione 4.

Comunque, il crossover: Top Gun arriva su Battlefield 6. Questo sarà un evento "che includerà nuovi veicoli, personaggi e modalità ispirati al franchise", con queste due modalità che saranno le seguenti:



Attacco alle portaerei - una nuova versione dell'Assalto alle portaerei che è stata rielaborata per diventare uno sforzo combinato su terra, aria e mare, con l'obiettivo di distruggere la portaerei della squadra avversaria.



Caccia Sweep - una modalità Gauntlet in cui i giocatori fanno squadra per pilotare nuovi caccia biposto in "combattimenti aerei ad alta intensità".



I dettagli su questo crossover con Top Gun sono un po' scarsi, ma Battlefield Studios ha promesso altre novità man mano che ci avviciniamo ad agosto.

Cosa porterà la Fase 3?

Siamo per lo più all'oscuro su questo capitolo della quarta stagione, ma Battlefield Studios ha promesso di condividere più dettagli verso l'arrivo di settembre.

Ci sono miglioramenti alla qualità della vita in arrivo nella quarta stagione?

Come nota finale, Battlefield Studios ha promesso un paio di miglioramenti alla qualità della vita nella quarta stagione, incluso l'attesissimo arrivo di lobby personalizzate. Questi si troveranno in Portal e offriranno ai giocatori una lobby pre-partita per suddividersi in squadre e squadre, oltre a controlli amministrativi e impostazioni di lobby in-game affinché ogni proprietario di partita possa apportare modifiche al volo.

A questo si aggiunge il lancio della Modalità Spectator, disponibile sia nel multiplayer base di Battlefield 6 che in Redsec, che offre modi per rivedere l'azione da diverse prospettive, ma solo in "Battle Royale e partite di conquista verificate" quando arriva nella Fase 1. Ci sono piani per espandersi ad altri modi in futuro.

E questo è tutto, ma restate sintonizzati perché senza dubbio avremo altro da condividere sulla quarta stagione di Battlefield 6 man mano che il lancio si avvicina la prossima settimana.