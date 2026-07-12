Tuchel afferma che l'Inghilterra ha giocato "in modo disordinato, con errori", ma Bellingham non è d'accordo

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L'Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1 ai Mondiali, ma l'allenatore Thomas Tuchel non è stato soddisfatto della prestazione della sua squadra, che è stata sopraffatta dalla Norvegia in lunghe sezioni della partita, incluso il fatto che la Norvegia abbia visto annullare un gol... e un altro fallito da Sorloth per non aver passato il passaggio a Haaland.

"Siamo stati fortunati. Ci siamo resi la vita molto, molto difficile. Il risultato è fantastico. Siamo tra le ultime quattro. È fantastico ma non sono soddisfatto della performance". Il manager tedesco ha detto che la Norvegia "si è fatta la vita difficile" e che l'Inghilterra ha giocato "in modo approssimativo, con molti errori tecnici, non abbastanza veloce, non abbastanza ripetitivo."

Jude Bellingham, autore di due gol (sei gol che questo avrebbe conquistato la Coppa, solo uno in meno di Harry Kane), non era d'accordo con i commenti del suo allenatore. "Sì, beh, come vuoi", ha detto il centrocampista "È difficile là fuori, è un cambiamento difficile. Tutti i giocatori hanno fatto un turno difficile. I miei pensieri e il mio apprezzamento vanno ai giocatori presenti che hanno fatto un grande cambio."