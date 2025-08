Tulsa King ritorna per la sua terza stagione a settembre

HQ

Mentre sembrava che Yellowstone sarebbe stata la serie titanica e futura su Paramount+, la cattiva gestione dello show e il fatto che la serie principale e i suoi vari spin-off si siano tutti conclusi per il momento significa che Yellowstone non sta riempiendo quel vuoto. Forse è arrivato il momento per un uomo con il pugno di ferro di prendere il sopravvento, un gangster che non ha paura di sporcarsi le mani...

Stiamo parlando del Dwight Manfredi di Sylvester Stallone, il protagonista di Tulsa King. Lo show sta per debuttare con la sua terza stagione, e con quella che si avvicina sempre di più, Paramount+ ha schiaffeggiato una data di premiere fissa dello show, ha confermato la sua trama e ha rivelato alcune immagini di primo sguardo.

In arrivo dal 21 settembre, ecco cosa possiamo aspettarci dalla Stagione 3.

Nella terza stagione, con l'espansione dell'impero di Dwight, si espandono anche i suoi nemici e i rischi per il suo equipaggio. Ora affronta i suoi avversari più pericolosi a Tulsa: i Dunmires, una potente famiglia di vecchi soldi che non gioca secondo le regole del vecchio mondo, costringendo Dwight a combattere per tutto ciò che ha costruito e a proteggere la sua famiglia.

La stagione 3 si sta avvicinando al tutto mentre è stato recentemente rivelato che il personaggio di Samuel L. Jackson di Russell Lee Washington Jr., che apparirà per la prima volta nel prossimo lotto di episodi, sarà il protagonista del primo spin-off basato sulla serie, con quello noto come Nola King. Chiaramente, considerando l'immensa audience di Tulsa King, Paramount lo vede come un franchise leader per il futuro dello streamer.

Paramount+

Paramount+

Paramount+