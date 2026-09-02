Tulsa King torna su Paramount+ a metà ottobre per la quarta stagione

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Ci sono molte interessanti serie di crime drama in arrivo questo autunno, con The Gentlemen che torna su Netflix questa settimana, MobLand su Paramount+ verso la fine di settembre, e per aggiungere a questo, sappiamo la data precisa in cui Tulsa King inizierà anche il prossimo giro di episodi su Paramount+.

Un teaser trailer per la quarta stagione della serie cruda è arrivato e ha confermato che Tulsa King tornerà già il 16 ottobre. Quando arriverà questo giorno, vedremo Sylvester Stallone tornare nei panni di Dwight Manfredi, e questa volta di fronte a nuovi sfidanti e avversari che spingeranno il suo regno al limite assoluto.

Dato che si tratta solo di un breve teaser trailer, sarebbe ragionevole aspettarsi un trailer più ampio e lungo man mano che ci avviciniamo al ritorno della serie tra circa sei settimane, quindi restate sintonizzati per altri successi di Taylor Sheridan sulla piattaforma di streaming Paramount.