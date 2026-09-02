Tulsa King torna su Paramount+ a metà ottobre per la quarta stagione
Dwight Manfredi di Sylvester Stallone vedrà il suo regno messo in discussione come mai prima d'ora.
Ci sono molte interessanti serie di crime drama in arrivo questo autunno, con The Gentlemen che torna su Netflix questa settimana, MobLand su Paramount+ verso la fine di settembre, e per aggiungere a questo, sappiamo la data precisa in cui Tulsa King inizierà anche il prossimo giro di episodi su Paramount+.
Un teaser trailer per la quarta stagione della serie cruda è arrivato e ha confermato che Tulsa King tornerà già il 16 ottobre. Quando arriverà questo giorno, vedremo Sylvester Stallone tornare nei panni di Dwight Manfredi, e questa volta di fronte a nuovi sfidanti e avversari che spingeranno il suo regno al limite assoluto.
Dato che si tratta solo di un breve teaser trailer, sarebbe ragionevole aspettarsi un trailer più ampio e lungo man mano che ci avviciniamo al ritorno della serie tra circa sei settimane, quindi restate sintonizzati per altri successi di Taylor Sheridan sulla piattaforma di streaming Paramount.