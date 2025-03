Tulsa King tornerà per una terza stagione

HQ

Paramount+ sembra avere un tema molto centrale di spettacoli che fanno davvero miracoli per esso. "Dramma di papà", se vuoi. Spettacoli come Yellowstone, Mayor of Kingstown, Landman, Lawmen: Bass Reeves, 1923, 1883, The Agency e persino Tulsa King di Sylvester Stallone.

Parlando di quest'ultimo, Paramount ha recentemente deciso che la seconda stagione dello show è andata abbastanza bene da far arrivare anche una terza stagione. Secondo The Hollywood Reporter, Tulsa King ha ricevuto il via libera per una terza stagione, una in cui ci aspettiamo che Sly torni, e forse prima del previsto.

Questo perché la produzione di questo prossimo lotto di episodi è in realtà già iniziata. Le riprese sono in corso ad Atlanta e in Oklahoma, il che significa che possiamo forse aspettarci che lo spettacolo torni all'inizio del 2026, o forse anche un po' più tardi o prima...

