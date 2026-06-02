Tundra Esports trasferisce l'intero roster vincitore di più tornei Dota 2 alla squadra 1w
La precedente squadra della squadra 1w sarà ora conosciuta come Enjoy.
In un colpo di scena piuttosto sorprendente, considerando che Tundra Esports ha recentemente vinto ESL One Birmingham a fine marzo, più la DreamLeague Stagione 28 a inizio marzo e tre due stagioni consecutive di BLAST Slam alla fine del 2025, l'organizzazione ha deciso che questo non è sufficiente per continuare a sostenere questa versione del suo team Dota 2 e ha deciso di separarsi dalla squadra.
Parlando della scelta, Tundra Esports spiega che si sta "preparando a iniziare un nuovo capitolo" e che "questo viaggio è stato semplicemente straordinario."
Per quanto riguarda ciò che significa per la squadra e i giocatori, l'intera rosa è stata trasferita a 1w Team, il che significa che il roster composto da Ivan "Pure" Moskalenko, Bozhidar "bzm" Bogdanov, Neta "33" Shapira, Matthew "Ari" Walker, Matthew "Whitemon" Filemon e l'allenatore David "MoonMeander" Tan fa ora parte della famiglia 1w Team.
Questo ha costretto 1w Team a apportare alcune modifiche proprie, dato che la sua ex rosa è stata rilasciata e ora gareggerà sotto il nome di Enjoy.
Sei sorpreso da questa notizia considerando Tundra Esports ' recente successo in tutto ciò che riguarda Dota 2 ?