Tundra Esports trasferisce l'intero roster vincitore di più tornei Dota 2 alla squadra 1w

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In un colpo di scena piuttosto sorprendente, considerando che Tundra Esports ha recentemente vinto ESL One Birmingham a fine marzo, più la DreamLeague Stagione 28 a inizio marzo e tre due stagioni consecutive di BLAST Slam alla fine del 2025, l'organizzazione ha deciso che questo non è sufficiente per continuare a sostenere questa versione del suo team Dota 2 e ha deciso di separarsi dalla squadra.

Parlando della scelta, Tundra Esports spiega che si sta "preparando a iniziare un nuovo capitolo" e che "questo viaggio è stato semplicemente straordinario."

Per quanto riguarda ciò che significa per la squadra e i giocatori, l'intera rosa è stata trasferita a 1w Team, il che significa che il roster composto da Ivan "Pure" Moskalenko, Bozhidar "bzm" Bogdanov, Neta "33" Shapira, Matthew "Ari" Walker, Matthew "Whitemon" Filemon e l'allenatore David "MoonMeander" Tan fa ora parte della famiglia 1w Team.

Questo ha costretto 1w Team a apportare alcune modifiche proprie, dato che la sua ex rosa è stata rilasciata e ora gareggerà sotto il nome di Enjoy.

Sei sorpreso da questa notizia considerando Tundra Esports ' recente successo in tutto ciò che riguarda Dota 2 ?