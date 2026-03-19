Tunic editore sbatte contro l'ondata di giochi creati dall'IA: "Siamo stanchi di vederli"

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L'ondata dell'IA nell'industria videoludica sta ora raggiungendo un punto in cui anche gli editori indipendenti ne hanno abbastanza. Secondo una recente intervista con Finji, nota per pubblicare Tunic, la loro casella di posta è piena di giochi generati dall'IA provenienti da ogni parte, tutti alla ricerca di un editore—e la frustrazione è palpabile.

"Non crederesti al numero di giochi AI che abbiamo nella nostra casella di posta in questo momento. È molto più di quanto abbia mai visto."

Rebekah Saltsman, responsabile di Finji, descrive la situazione come piuttosto assurda e osserva che il volume di progetti di IA è maggiore che mai. Dice apertamente di essere "stanca di vederlo" e che passare attraverso tutto è diventato un compito quotidiano e stressante.

Il problema non riguarda solo la quantità, ma anche la qualità. Secondo Saltsman, il codice generato dall'IA è spesso inaffidabile e i risultati della grafica generativa sono facilmente percepiti come senz'anima e un po' generici. Invece, chiede più prototipi grezzi—creati effettivamente dagli esseri umani piuttosto che dalla melma generata dall'IA.

"Faresti meglio a mandare wireframe e artwork da programmatore per mostrare la meccanica se stai proponendo a qualcuno come noi. Siamo game designer. Il nostro compito è aiutarti a costruire un team per rendere tutto questo incredibile. Non devi fare tutto."