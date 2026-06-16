Tunisia licenzierà Sabri Lamouchi dopo una sconfitta per 5-1 contro la Svezia, primo allenatore licenziato dopo una sola partita di Mondiale

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La prima settimana della Coppa del Mondo ha già portato notizie scioccanti, dalle più virali alle più sorprendenti, come vedere qualcosa che quasi mai accade a questo punto: un allenatore viene licenziato a metà torneo. È successo con l'allenatore tunisino Sabri Lamouchi, licenziato subito dopo la sconfitta 5-1 contro la Svezia, diventando così il primo allenatore a essere licenziato dopo una sola partita ai Mondiali.

È anche raro vedere un allenatore licenziato durante il torneo, con uno degli altri precedenti che viene anche dal Tunisia, Henryk Kasperczak, licenziato dopo due partite nella Coppa del Mondo 1998, così come Cha Bum-Kun della Corea del Sud, anch'esso licenziato dopo due partite nel 1998.

Secondo l'analista calcistico tunisino Islam Bouafif, Lamouchi ha realizzato "una delle classi più disastrose da allenatore", schierando 5 difensori e 5 centrocampisti, mettendo in panchina tutti gli attaccanti e gestendo male i cambiamenti, mettendo un centrocampista in terzino, un sinistro in destra e sostituendo tutti i centrocampisti difensivi per gli attaccanti.

Hervé Renard confermato come nuovo allenatore per la Tunisia

Il licenziamento è stato riportato lunedì pomeriggio, e ufficialmente confermato martedì mattina con una dichiarazione che conferma il nuovo allenatore, Hervé Renard. L'allenatore francese, ex allenatore dell'Arabia Saudita per due anni (si prevedeva che continuasse in questo Mondiale ma è stato licenziato ad aprile), così come la nazionale femminile francese, il Marocco e lo Zambia, prenderanno immediatamente il comando martedì mattina, arrivando in Messico, dove ha sede la squadra.

Prossimamente per la Tunisia ci sono il Giappone (domenica 21 giugno, 18:00 CEST, 17:00 BST) e i Paesi Bassi (venerdì 26 giugno, 13:00 CEST).