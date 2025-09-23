Turisti di Singapore rischiano l'espulsione in Norvegia per l'incidente dei droni

HQ

Ieri sera, abbiamo ricevuto la notizia che l'aeroporto di Copenaghen stava chiudendo dopo che "grandi droni volavano nell'area". Poco dopo, abbiamo anche ricevuto notizie sulla sospensione dei voli da parte dell'aeroporto di Oslo dopo che è stata rilevata un'attività di droni. Ora, abbiamo la notizia che una coppia di Singapore potrebbe essere espulsa dalla Norvegia dopo aver presumibilmente sorvolato il centro di Oslo, dove tale attività è severamente vietata. La coppia è stata arrestata vicino a punti di riferimento, tra cui la fortezza e il teatro dell'opera, con i pubblici ministeri che hanno confermato che le procedure di espulsione potrebbero essere prese in considerazione. Il drone, ovviamente, è molto diverso da quelli militari, ma l'incidente è avvenuto poche ore prima che gli avvistamenti di droni interrompessero i voli in Danimarca e Norvegia, anche se la polizia non ha notato alcun collegamento diretto tra gli eventi. I paesi europei sono stati in allerta a causa di un'impennata dell'attività non autorizzata dei droni, sollevando preoccupazioni più ampie sulla sicurezza e la sorveglianza. Cosa ne pensi della situazione attuale con i droni? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!