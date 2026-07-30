Turisti francesi e spagnoli cercano sollievo in Svezia mentre le temperature aumentano

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Le persone che vivono nei paesi dell'Europa meridionale sono, naturalmente, abituate ai turisti nordici che viaggiano per godersi il calore. Ora, tuttavia, l'Agenzia Svedese per la Crescita Economica e Regionale sta segnalando una tendenza piuttosto inaspettata. In particolare, molti più europei del Sud stanno viaggiando verso la Svezia per rinfrescarsi dopo il caldo e gli incendi boschivi da record degli ultimi anni.

Nel 2025, il numero di prenotazioni francesi è aumentato del 28%, e nella prima metà del 2026 l'incremento è proseguito al 15%. L'Associazione Turistica Svedese riporta dati simili, affermando che il numero di prenotazioni francesi è aumentato del 20% a giugno e luglio, mentre per gli spagnoli l'incremento è arrivato fino al 49%.

I visitatori sono sparsi in tutto il paese e, mentre molti si recano semplicemente a Stoccolma, molti si recano anche nelle regioni montuose del nord della Svezia per attività come escursionismo e arrampicata su roccia.