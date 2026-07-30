Turisti francesi e spagnoli cercano sollievo in Svezia mentre le temperature aumentano
Con il continuo caldo record, la Svezia ha registrato un forte aumento di turisti provenienti dall'Europa meridionale.
Le persone che vivono nei paesi dell'Europa meridionale sono, naturalmente, abituate ai turisti nordici che viaggiano per godersi il calore. Ora, tuttavia, l'Agenzia Svedese per la Crescita Economica e Regionale sta segnalando una tendenza piuttosto inaspettata. In particolare, molti più europei del Sud stanno viaggiando verso la Svezia per rinfrescarsi dopo il caldo e gli incendi boschivi da record degli ultimi anni.
Nel 2025, il numero di prenotazioni francesi è aumentato del 28%, e nella prima metà del 2026 l'incremento è proseguito al 15%. L'Associazione Turistica Svedese riporta dati simili, affermando che il numero di prenotazioni francesi è aumentato del 20% a giugno e luglio, mentre per gli spagnoli l'incremento è arrivato fino al 49%.
I visitatori sono sparsi in tutto il paese e, mentre molti si recano semplicemente a Stoccolma, molti si recano anche nelle regioni montuose del nord della Svezia per attività come escursionismo e arrampicata su roccia.