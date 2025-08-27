Turok: Origins Anteprima hands-on: Space Marine con i dinosauri?

Non ho familiarità con la serie Turok, ma quando ho sentito che era fondamentalmente uno sparatutto fantascientifico con creature simili a dinosauri, le mie orecchie si sono rianimate come un cane che sente il leggero tremolio di un sacchetto di dolcetti. Scoprire che Saber sta mostrando le origini del franchise, offrendo un punto di ingresso perfetto per un nuovo arrivato come me, mi ha fatto venire l'ora di partire quando ho preso un controller e un auricolare per giocare Turok: Origins.

Nel caso in cui non abbiate familiarità con il franchise come lo ero io in questo periodo la scorsa settimana, Turok: Origins descrive un lontano futuro in cui gli esseri umani usano tute biomorfiche per migliorare la loro forza, velocità e resistenza. Fanno anche uso di poteri collegati agli spiriti e agli animali dei nativi americani, e lo fanno per combattere contro i rettili Xenia che hanno tutti i tipi di nemici e strane abilità proprie.

Mentre c'erano affermazioni di una ricca narrazione al centro di Turok: Origins, sembrava in gran parte che la storia fosse semplicemente la scusa per un gioco d'azione fantascientifico. Non c'è nulla di male in questo, specialmente quando l'azione sembra fluida e divertente come in Turok: Origins. Far esplodere dinosauri e rettiliani umanoidi con la ricchezza di armi offerte è a dir poco un piacere visivo. I fucili laser solcano l'aria vuota, le balestre esplosive lanciano parti del corpo attraverso le giungle lussureggianti. È l'azione totale ispirata agli anni '80 ridicolaggine nel miglior modo possibile, con missioni rapide e una comprensione immediata di dove devi andare in ogni momento.

Turok: Origins sembra uno sparatutto molto classico, con molti elementi di gioco aggiuntivi che lo aiutano a sembrare moderno e all'altezza degli standard di oggi. Passare dalla visuale in terza persona a quella in prima persona è un bel modo per aggiungere un po' di personalizzazione al tuo gameplay, e le tre classi di Bison, Raven e Cougar hanno ciascuna i propri livelli di effetti appariscenti, anche se non sembrano necessariamente così diversi quando si tratta di gameplay. Nelle missioni che abbiamo giocato, le ho provate tutte e tre e ognuna sembra avere un'abilità generale di infliggere danni, un'abilità di supporto e una suprema che lancia l'illusione di un animale enorme per aiutarti a combattere. Non sono riuscito a spiegare i dettagli di ogni classe nei circa 45 minuti a cui ho dovuto giocare, quindi non posso descrivere i modi esatti in cui funzionano, ma dal gameplay Raven sembra essere il tuo agile cannone di vetro, Cougar un po' un tuttofare e Bison funge da carro armato di squadra.

Sebbene la nostra demo fosse in modalità cooperativa del gioco, vale la pena ricordare che puoi passare attraverso Turok: Origins completamente da solo, se lo desideri, e non sarai accompagnato da bot se desideri la vera esperienza per giocatore singolo. Questo è un bel tocco, poiché spesso i giochi cooperativi possono farti sentire un po' un po' un amico senza amici se decidi di andare da solo, ricordandoti che gli amici potrebbero essere al tuo fianco ma invece hai compagni IA per lo più inutili.

Il paragone con Space Marine nel titolo deriva in gran parte dal ciclo di gioco in Turok: Origins. Si passa da un luogo all'altro, combattendo un'orda di nemici in arrivo o una selezione di nemici più d'élite prima di passare al luogo successivo. Le esecuzioni fantastiche sono mescolate con sparatorie esplosive e almeno l'ho trovato familiare ai miei tempi con Turok: Origins. Non direi che questa sia necessariamente una cosa negativa, dato che Space Marine II è uno dei migliori sparatutto d'azione degli ultimi anni. Vuoi emulare ciò che ha funzionato, soprattutto se sei già in Saber e puoi dare un'occhiata al successo di un altro team. Il direttore del gioco mi ha assicurato che non è stata presa alcuna influenza importante, ma il paragone vale comunque la pena menzionarlo.

Turok: Origins sembra in gran parte un gioco che ti coinvolgerà con vibrazioni e aura. Ti piace l'aspetto dei personaggi principali, le sparatorie e i dinosauri? Allora probabilmente ti piacerà Turok: Origins. Ma, se stai cercando una narrazione più sostanziale, abilità di classe più profonde e meno un senso di divertimento insensato, allora non sono sicuro di cosa stai facendo guardando lo sparatutto di dinosauri.

