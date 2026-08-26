Turok: Origins è stato posticipato da questo autunno al 2027

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Il piano era che Saber Interactive rilasciasse Turok: Origins questo autunno, ma dato che il mercato è già pieno di giochi a settembre e ottobre, dato che tutti vogliono evitare Grand Theft Auto VI a novembre, lo sviluppatore ha deciso che la primavera 2027 è più adatta a loro.

Il gioco è descritto come una sorta di reboot dell'intera serie Turok e sarà giocabile sia in prima che in terza persona, oltre a essere giocato in solitaria o con altri due giocatori in cooperativa. Durante Opening Night Live, abbiamo avuto l'opportunità di dare un'occhiata più da vicino, e puoi vedere com'è qui sotto in quello che viene descritto come un Story Trailer.