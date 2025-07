Turtle Beach annuncia il controller a tema Donkey Kong per la famiglia Switch

HQ

Con il Pro Controller per Switch 2 che costa un bel po' di soldi, potresti voler tenere d'occhio le alternative. Ora è stato annunciato un nuovo controller wireless di Turtle Beach, completo di motivo Donkey Kong, sia per Switch che per Switch 2.

Si chiama Turtle Beach Rematch Wireless Controller: Donkey Kong e uscirà il 12 ottobre al prezzo di £ 49,99 / € 59,99 - e ha tutto ciò di cui potresti aver bisogno tranne un pulsante C per Switch 2. È già disponibile per l'ordine tramite il sito ufficiale e il capo di Turtle Beach Cris Keirn ha questo da dire sull'impresa:

"I nostri controller con licenza ufficiale Nintendo sono progettati per i fan appassionati che amano i personaggi iconici, i mondi coinvolgenti e i giochi leggendari per cui Nintendo è famosa. Il nostro nuovo controller wireless a tema Donkey Kong è ricco di funzionalità per un'esperienza straordinaria, combinando il supporto del controllo del movimento con un'opera d'arte dinamica che rivela diverse immagini di Donkey Kong a seconda dell'angolo di visione.

Dai un'occhiata alle immagini qui sotto.