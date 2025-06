Tusk cerca il voto di fiducia dopo la sconfitta elettorale Il primo ministro polacco si muove per riaffermare la forza della sua coalizione dopo la sconfitta a sorpresa alle presidenziali.

HQ Le ultime notizie sulla Polonia . Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato lunedì in un discorso televisivo che cercherà un voto di fiducia parlamentare sulla scia della battuta d'arresto della sua coalizione alle elezioni presidenziali. Il suo appello arriva mentre l'opposizione nazionalista si assicura una vittoria risicata, ponendo una sfida alla piattaforma pro-europea di Donald Tusk. Perseguendo il voto, Tusk mira a consolidare il sostegno in patria e all'estero in mezzo alle crescenti tensioni politiche. Il primo ministro polacco Donald Tusk terrà una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy a Kiev, in Ucraina, il 22 gennaio 2024 // Shutterstock