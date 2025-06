Tutta la nudità di 28 Years Later era composta da protesi Per proteggere i suoi giovani attori nell'ambito della legge sui reati sessuali sui minori in vigore nel Regno Unito.

HQ Se sei già stato a vedere 28 Years Later, probabilmente avrai familiarità con il fatto che c'è un grande grado di nudità coinvolto nel film, semplicemente perché le molte creature zombie hanno perso i loro vestiti nei quasi tre decenni dall'inizio dell'epidemia di virus. Anche se si potrebbe pensare che ciò renderebbe le riprese un po' più facili, dato che è meno lavoro di costumi da subire, si scopre che è stato completamente il contrario. Parlando con People di recente, il regista Danny Boyle ha rivelato che tutte le nudità nel film erano false. Era un prodotto delle protesi, e per quanto riguarda il motivo per cui questo doveva essere fatto, era a causa delle giovani star che erano sul set. Nel Regno Unito, come parte del Child Offenses Act, i giovani attori non possono trovarsi di fronte alla nudità completa sui set cinematografici, il che significava che tutta la nudità nel film doveva essere gestita con appendici protesiche. Boyle spiega: "È interessante notare che, poiché c'era un ragazzino di 12 anni sul set, non è permesso a nessuno di essere nudo, non proprio nudo, quindi sembrano nudi, ma sono tutte protesi". Ha anche condiviso una rapida interazione con il coordinatore dell'intimità sul progetto, dove ha aggiunto: "Quindi è come, 'Oh mio Dio', quindi abbiamo dovuto fare a tutti dei genitali protesici". Boyle conclude con: "Non l'abbiamo mai saputo entrare, è stato un incubo". Se non hai ancora visto 28 Years Later, non perderti la nostra recensione dedicata.