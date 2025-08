Tutte e tre le colonne sonore di Pilotwings sono ora disponibili su Nintendo Music

HQ

È il momento di un po' di musica rilassante e lounge per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online. Nintendo ha avuto il buon gusto di aggiungere tutte e tre le colonne sonore di Pilotwings al suo servizio musicale. Ciò significa che ora puoi goderti la musica di Pilotwings (21 tracce, 19 minuti), Pilotwings 64 (30 tracce, 46 minuti) e Pilotwings Resort (24 tracce, 36 minuti) sempre e ovunque.

Sebbene molte delle tracce siano brevi, originariamente progettate per il loop, per fortuna è possibile regolarle nell'app. L'impostazione predefinita riproduce i brani due volte, ma, come forse saprai, puoi utilizzare la funzione "estendi a" per farli durare 15, 30 o anche 60 minuti.

Allora, sei un utente di Nintendo Music? E quale delle colonne sonore di Pilotwings occupa il posto più vicino al tuo cuore?