Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Tutte le partite della Conference League di oggi, giovedì 6 novembre (3ª giornata)

Ecco le partite della Conference League - fase di campionato turno 3/6.

HQ

La Conference League raggiunge il suo giro di boa giovedì 6 novembre, con il terzo turno di sei, la prima delle due giornate di novembre, quindi presto inizieremo a vedere come sarà la classifica della fase di campionato, con le migliori squadre consolidate in cima alla classifica.

Ricorda che la fase a gironi termina a dicembre (a differenza dell'Europa League e della Champions League, che durano fino a gennaio), con le migliori otto squadre del campionato che si qualificano per gli ottavi di finale.

Queste sono tutte le partite che si terranno questa sera in UEFA Conference League:

Partite alle 18:45 CET, 17:45 GMT


  • Shakhtar contro Breiðablik

  • Sparta Praga vs Raków

  • Mainz vs Fiorentina

  • Celje contro Legia Varsavia

  • KuPS Kuopio contro Slovan Bratislava

  • AEK Atene contro Shamrock Rovers

  • Samsunspor contro Hamrun Spartans

  • AEK Larnaca contro Aberdeen

  • Noah contro Sigma Olomouc

Partite alle 21:00 CET, 20:00 GMT


  • SK Rapid contro Universitatea Craiova

  • Dinamo Kiev contro Zrinjski

  • Crystal Palace contro AZ Alkmaar

  • Rayo Vallecano contro Lech Poznań

  • Lincoln Red Imps contro Rijeka

  • Shkëndija contro Jagellonia

  • Häcken contro Strasburgo

  • Losanna-Sport contro Omonoia

  • Shelbourne contro Drita

Guarderai qualche partita della Conference League questa settimana?

Tutte le partite della Conference League di oggi, giovedì 6 novembre (3ª giornata)

This post is tagged as:

SportcalcioLega della Conferenza


Caricamento del prossimo contenuto