Tutte le partite della Conference League di oggi, giovedì 6 novembre (3ª giornata)
Ecco le partite della Conference League - fase di campionato turno 3/6.
La Conference League raggiunge il suo giro di boa giovedì 6 novembre, con il terzo turno di sei, la prima delle due giornate di novembre, quindi presto inizieremo a vedere come sarà la classifica della fase di campionato, con le migliori squadre consolidate in cima alla classifica.
Ricorda che la fase a gironi termina a dicembre (a differenza dell'Europa League e della Champions League, che durano fino a gennaio), con le migliori otto squadre del campionato che si qualificano per gli ottavi di finale.
Queste sono tutte le partite che si terranno questa sera in UEFA Conference League:
Partite alle 18:45 CET, 17:45 GMT
- Shakhtar contro Breiðablik
- Sparta Praga vs Raków
- Mainz vs Fiorentina
- Celje contro Legia Varsavia
- KuPS Kuopio contro Slovan Bratislava
- AEK Atene contro Shamrock Rovers
- Samsunspor contro Hamrun Spartans
- AEK Larnaca contro Aberdeen
- Noah contro Sigma Olomouc
Partite alle 21:00 CET, 20:00 GMT
- SK Rapid contro Universitatea Craiova
- Dinamo Kiev contro Zrinjski
- Crystal Palace contro AZ Alkmaar
- Rayo Vallecano contro Lech Poznań
- Lincoln Red Imps contro Rijeka
- Shkëndija contro Jagellonia
- Häcken contro Strasburgo
- Losanna-Sport contro Omonoia
- Shelbourne contro Drita
Guarderai qualche partita della Conference League questa settimana?