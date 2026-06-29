Tutte le partite di Wimbledon nel singolare femminile lunedì 29 giugno, debutto di Sabalenka

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Il tabellone principale femminile di Wimbledon 2026 inizia oggi, 29 giugno, con la prima metà delle partite del primo turno giocata in 18 diversi campi all'All England Club, e oggi ci saranno tre partite sul campo centrale, due in ATP (i debutti di Jannik Sinner e Djokovic) e una con Aryna Sabalenka, numero 1 al mondo. contro Teodora Kostovic, non prima delle 15:10 BST, 16:10 CEST.

La campionessa in carica, Iga Świątek, debutterà domani, così come la sette volte campionessa Serena Williams, al suo primo match in singolare dal 2022. Ma oggi lunedì il calendario è pieno, con anche i debutti al primo turno di Jessica Pegula, Naomi Osaka, la campionessa del Roland Garros Mirra Andreeva o Coco Gauff.

Questo è il calendario completo per lunedì 29 giugno a Roland Garros:

Singolare femminile

Campo centrale (13:30 BST / 14:30 CEST)



Aryna Sabalenka vs Teodora Kostovic



Court 1 (14:10 BST / 15:10 CEST)



Magda Linette contro Mirra Andreeva



Court 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Jessica Pegula vs Dominika Vidmanova



Tereza Korpatsch contro Coco Gauff



Campo 3 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Emma Jacquemot vs Naomi Osaka



Barbora Krejčíková vs Hannah Klugman



Campo 4 (11:00 BST / 12:00 CEST)



A. Parks contro A. Dudeney



S. Sierra contro A. Bondar



Corte 5 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Dayana Yastremska contro A. Ito



Oksana Oliynykova vs McCartney Kessler



Corte 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Bianca Andreescu vs Shuai Zhang



A. Gasanova contro E. Arango



Corte 7 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Peyton Stearns vs Nikola Bartunkova



Court 8 (11:00 BST / 12:00 CEST)



L. Tararudee vs. L. Tagger



Jessica Bouzas vs. Anastasia Potapova



Court 9 (11:00 BST / 12:00 CEST)



C. Liu contro H. Vandewinkel



Court 10 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Sara Sorribes Tormo vs Victoria Jiménez Kasintseva



X. Wang contro E. Cocciaretto



Court 12 (11:00 BST / 12:00 CEST)



M. Sawangkaew contro Maja Chwalińska



Karolina Muchová vs Anastasia Zakharova



Court 14 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Yulia Putintseva vs Tatjana Maria



Karolína Siniaková vs Qinwen Zheng



Court 15 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Jaqueline Cristian vs Iva Jovic



A. Li contro Z. Sonmez



M. Frech contro A. Kalinskaya



Court 16 (11:00 BST / 12:00 CEST)



M. Xu contro D. Kasatkina



E. Alexandrova contro P. Udvardy



Court 17 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Jelena Ostapenko vs Harriet Dart



Diane Parry vs Francesca Jones



Court 18 (11:00 BST / 12:00 CEST)



Belinda Bencic vs Mia Stojsavljević



Leylah Fernandez vs J. Tjen

