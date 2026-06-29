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Tutte le partite di Wimbledon nel singolare femminile lunedì 29 giugno, debutto di Sabalenka

Calendario completo del primo giorno di Wimbledon nel singolare femminile.

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Il tabellone principale femminile di Wimbledon 2026 inizia oggi, 29 giugno, con la prima metà delle partite del primo turno giocata in 18 diversi campi all'All England Club, e oggi ci saranno tre partite sul campo centrale, due in ATP (i debutti di Jannik Sinner e Djokovic) e una con Aryna Sabalenka, numero 1 al mondo. contro Teodora Kostovic, non prima delle 15:10 BST, 16:10 CEST.

La campionessa in carica, Iga Świątek, debutterà domani, così come la sette volte campionessa Serena Williams, al suo primo match in singolare dal 2022. Ma oggi lunedì il calendario è pieno, con anche i debutti al primo turno di Jessica Pegula, Naomi Osaka, la campionessa del Roland Garros Mirra Andreeva o Coco Gauff.

Questo è il calendario completo per lunedì 29 giugno a Roland Garros:

Singolare femminile

Campo centrale (13:30 BST / 14:30 CEST)


  • Aryna Sabalenka vs Teodora Kostovic

Court 1 (14:10 BST / 15:10 CEST)


  • Magda Linette contro Mirra Andreeva

Court 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Jessica Pegula vs Dominika Vidmanova

  • Tereza Korpatsch contro Coco Gauff

Campo 3 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Emma Jacquemot vs Naomi Osaka

  • Barbora Krejčíková vs Hannah Klugman

Campo 4 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • A. Parks contro A. Dudeney

  • S. Sierra contro A. Bondar

Corte 5 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Dayana Yastremska contro A. Ito

  • Oksana Oliynykova vs McCartney Kessler

Corte 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Bianca Andreescu vs Shuai Zhang

  • A. Gasanova contro E. Arango

Corte 7 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Peyton Stearns vs Nikola Bartunkova

Court 8 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • L. Tararudee vs. L. Tagger

  • Jessica Bouzas vs. Anastasia Potapova

Court 9 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • C. Liu contro H. Vandewinkel

Court 10 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Sara Sorribes Tormo vs Victoria Jiménez Kasintseva

  • X. Wang contro E. Cocciaretto

Court 12 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • M. Sawangkaew contro Maja Chwalińska

  • Karolina Muchová vs Anastasia Zakharova

Court 14 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Yulia Putintseva vs Tatjana Maria

  • Karolína Siniaková vs Qinwen Zheng

Court 15 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Jaqueline Cristian vs Iva Jovic

  • A. Li contro Z. Sonmez

  • M. Frech contro A. Kalinskaya

Court 16 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • M. Xu contro D. Kasatkina

  • E. Alexandrova contro P. Udvardy

Court 17 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Jelena Ostapenko vs Harriet Dart

  • Diane Parry vs Francesca Jones

Court 18 (11:00 BST / 12:00 CEST)


  • Belinda Bencic vs Mia Stojsavljević

  • Leylah Fernandez vs J. Tjen

Tutte le partite di Wimbledon nel singolare femminile lunedì 29 giugno, debutto di Sabalenka
OSCAR GONZALEZ FUENTES / Shutterstock

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