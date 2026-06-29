Tutte le partite di Wimbledon nel singolare femminile lunedì 29 giugno, debutto di Sabalenka
Calendario completo del primo giorno di Wimbledon nel singolare femminile.
Il tabellone principale femminile di Wimbledon 2026 inizia oggi, 29 giugno, con la prima metà delle partite del primo turno giocata in 18 diversi campi all'All England Club, e oggi ci saranno tre partite sul campo centrale, due in ATP (i debutti di Jannik Sinner e Djokovic) e una con Aryna Sabalenka, numero 1 al mondo. contro Teodora Kostovic, non prima delle 15:10 BST, 16:10 CEST.
La campionessa in carica, Iga Świątek, debutterà domani, così come la sette volte campionessa Serena Williams, al suo primo match in singolare dal 2022. Ma oggi lunedì il calendario è pieno, con anche i debutti al primo turno di Jessica Pegula, Naomi Osaka, la campionessa del Roland Garros Mirra Andreeva o Coco Gauff.
Questo è il calendario completo per lunedì 29 giugno a Roland Garros:
Singolare femminile
Campo centrale (13:30 BST / 14:30 CEST)
- Aryna Sabalenka vs Teodora Kostovic
Court 1 (14:10 BST / 15:10 CEST)
- Magda Linette contro Mirra Andreeva
Court 2 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Jessica Pegula vs Dominika Vidmanova
- Tereza Korpatsch contro Coco Gauff
Campo 3 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Emma Jacquemot vs Naomi Osaka
- Barbora Krejčíková vs Hannah Klugman
Campo 4 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- A. Parks contro A. Dudeney
- S. Sierra contro A. Bondar
Corte 5 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Dayana Yastremska contro A. Ito
- Oksana Oliynykova vs McCartney Kessler
Corte 6 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Bianca Andreescu vs Shuai Zhang
- A. Gasanova contro E. Arango
Corte 7 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Peyton Stearns vs Nikola Bartunkova
Court 8 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- L. Tararudee vs. L. Tagger
- Jessica Bouzas vs. Anastasia Potapova
Court 9 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- C. Liu contro H. Vandewinkel
Court 10 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Sara Sorribes Tormo vs Victoria Jiménez Kasintseva
- X. Wang contro E. Cocciaretto
Court 12 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- M. Sawangkaew contro Maja Chwalińska
- Karolina Muchová vs Anastasia Zakharova
Court 14 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Yulia Putintseva vs Tatjana Maria
- Karolína Siniaková vs Qinwen Zheng
Court 15 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Jaqueline Cristian vs Iva Jovic
- A. Li contro Z. Sonmez
- M. Frech contro A. Kalinskaya
Court 16 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- M. Xu contro D. Kasatkina
- E. Alexandrova contro P. Udvardy
Court 17 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Jelena Ostapenko vs Harriet Dart
- Diane Parry vs Francesca Jones
Court 18 (11:00 BST / 12:00 CEST)
- Belinda Bencic vs Mia Stojsavljević
- Leylah Fernandez vs J. Tjen