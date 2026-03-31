Tutte le partite internazionali di calcio del 31 marzo, giorno finale delle qualificazioni ai Mondiali

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Martedì 31 marzo termina la pausa internazionale nel calcio maschile, con il ritorno dei campionati nazionali o delle competizioni per club nel fine settimana. È stata l'ultima gara per le nazionali fino alla Coppa del Mondo, che si è svolta dall'11 giugno al 19 luglio, con amichevoli e anche le ultime partite di qualificazione ai Mondiali.

Giovedì scorso, Romania, Albania, Irlanda del Nord, Slovacchia, Ucraina, Irlanda, Madonia del Nord e Galles sono stati eliminati dalle qualificazioni ai Mondiali.

Ecco come puoi guardare le qualificazioni ai Mondiali stasera e l'elenco completo delle partite del 31 marzo (alcune il 1° aprile in fase europea):

Qualificazioni ai Mondiali: Europa



Italia vs. Bosnia ed Erzegovina: 20:45 CEST, 19:45 BST



Polonia vs. Svezia: 20:45 CEST, 19:45 BST



Turchia vs. Kosovo: 20:45 CEST, 19:45 BST



Danimarca vs Repubblica Ceca: 20:45 CEST, 19:45 BST



Play-off interconfederazioni della Coppa del Mondo



RD Congo vs. Giamaica: 23:00 CEST, 22:00 BST



Iraq vs. Bolivia: 05:00 CEST, 04:00 BST (del 1° aprile)



Amichevoli



Kazakistan vs. Comore: 14:00 CEST, 13:00 BST



Norvegia vs. Svizzera: 18:00 CEST, 17:00 BST



Montenegro vs. Slovenia: 18:00 CEST, 17:00 BST



San Marino vs. Andorra: 18:00 CEST, 17:00 BST



Serbia vs. Arabia Saudita: 18:00 CEST, 17:00 BST



Haiti vs. Islanda: 18:30 CEST, 17:30 BST



Ungheria vs. Grecia: 19:00 CEST, 18:00 BST



Cote d'Ivoir contro Scozia: 20:30 CEST, 19:30 BST



Paesi Bassi vs. Ecuador: 20:45 CEST, 19:45 BST



Inghilterra vs. Giappone: 20:45 CEST, 19:45 BST



Austria vs. Corea: 20:45 CEST, 19:45 BST



Spagna vs. Egitto: 21:00 CEST, 20:00 BST



USA vs. Portogallo: 01:00 CEST, 00:00 BST (1 aprile)



Brasile vs. Croazia: 02:00 CEST, 01:00 BST (1 aprile)



Messico vs. Belgio: 03:00 CEST, 02:00 BST (1 aprile)

