Sport
Tutte le partite internazionali di calcio del 31 marzo, giorno finale delle qualificazioni ai Mondiali
Le ultime sei nazioni della Coppa del Mondo saranno decise questa sera.
HQ
Martedì 31 marzo termina la pausa internazionale nel calcio maschile, con il ritorno dei campionati nazionali o delle competizioni per club nel fine settimana. È stata l'ultima gara per le nazionali fino alla Coppa del Mondo, che si è svolta dall'11 giugno al 19 luglio, con amichevoli e anche le ultime partite di qualificazione ai Mondiali.
Giovedì scorso, Romania, Albania, Irlanda del Nord, Slovacchia, Ucraina, Irlanda, Madonia del Nord e Galles sono stati eliminati dalle qualificazioni ai Mondiali.
Ecco come puoi guardare le qualificazioni ai Mondiali stasera e l'elenco completo delle partite del 31 marzo (alcune il 1° aprile in fase europea):
Qualificazioni ai Mondiali: Europa
- Italia vs. Bosnia ed Erzegovina: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Polonia vs. Svezia: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Turchia vs. Kosovo: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Danimarca vs Repubblica Ceca: 20:45 CEST, 19:45 BST
Play-off interconfederazioni della Coppa del Mondo
- RD Congo vs. Giamaica: 23:00 CEST, 22:00 BST
- Iraq vs. Bolivia: 05:00 CEST, 04:00 BST (del 1° aprile)
Amichevoli
- Kazakistan vs. Comore: 14:00 CEST, 13:00 BST
- Norvegia vs. Svizzera: 18:00 CEST, 17:00 BST
- Montenegro vs. Slovenia: 18:00 CEST, 17:00 BST
- San Marino vs. Andorra: 18:00 CEST, 17:00 BST
- Serbia vs. Arabia Saudita: 18:00 CEST, 17:00 BST
- Haiti vs. Islanda: 18:30 CEST, 17:30 BST
- Ungheria vs. Grecia: 19:00 CEST, 18:00 BST
- Cote d'Ivoir contro Scozia: 20:30 CEST, 19:30 BST
- Paesi Bassi vs. Ecuador: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Inghilterra vs. Giappone: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Austria vs. Corea: 20:45 CEST, 19:45 BST
- Spagna vs. Egitto: 21:00 CEST, 20:00 BST
- USA vs. Portogallo: 01:00 CEST, 00:00 BST (1 aprile)
- Brasile vs. Croazia: 02:00 CEST, 01:00 BST (1 aprile)
- Messico vs. Belgio: 03:00 CEST, 02:00 BST (1 aprile)