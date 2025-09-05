Tutte le riparazioni ufficiali per la famiglia Nintendo 3DS sono terminate

HQ

Il Nintendo 3DS è stato rilasciato nel 2011 e ha affascinato le persone saltando sul carro del 3D che era prevalente all'epoca - sia nei cinema che sui set televisivi - senza richiedere occhiali speciali. Tuttavia, la funzione richiedeva di visualizzare il dispositivo dalla giusta angolazione e scaricava un po' la batteria, e in seguito è stato rilasciato il 2DS, che era semplicemente un 3DS senza schermo 3D.

Il Switch divenne il suo sostituto, ma per molti anni dopo l'uscita della console, Nintendo continuò a riparare i dispositivi con componenti ufficiali. Di recente, un modello dopo l'altro ha smesso di essere supportato a causa dell'esaurimento dei componenti, e di recente, questa primavera, è stato annunciato che le riparazioni del Nintendo 2DS erano cessate, il che significa che l'unico modello ancora idoneo per la riparazione ufficiale era il Nintendo 2DS XL.

E questo ci porta ad oggi. Nintendo ha ora annunciato che anche questo è giunto al termine. Ciò significa che non è più possibile riparare alcun dispositivo della famiglia 3DS, che quindi può dirsi morto e sepolto, e la fine di un'era.

Qual è il tuo ricordo più bello del Nintendo 3DS e cosa ne pensi?