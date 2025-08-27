Gamereactor

Tutte le stelle dell'NBA che parteciperanno a EuroBasket 2025: Doncic, Antetokoumpo, Wagner... e 'Joker'

EuroBasket sarà pieno di nomi familiari dell'NBA e di alcuni giocatori meno conosciuti.

EuroBasket 2025 prende il via oggi, con le prime partite della fase a gironi mercoledì 27 agosto in Lettonia e Finlandia (per i Gruppi A e B) e giovedì 28 agosto a Cipro e Polonia (Gruppi C e D). I sondaggi mostrano una chiara favorita, la Serbia, con la Germania in testa e Francia, Lettonia, Grecia e Slovenia che hanno ancora qualche possibilità... con la Spagna che si prevede sarà la più grande delusione.

Per la Serbia tutte le aspettative sono riposte in Nikola Jokic, uno dei migliori giocatori della NBA, vincitore di un anello con i Denver Nuggets e nominato MVP del campionato nel 2021, 2022 e 2024. Ma anche gli altri favoriti si affidano alle loro stelle NBA, come Luka Doncic (Los Angeles Lakers) per la Slovenia, Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks) per la Grecia, Franz Wagner (Orlando Magic) per la Germania, Santi Aldama (Memphis Grizzlies) per la Spagna e Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers) sempre per la Serbia.

Tutti i NBA (attuali o passati) a EuroBasket 2025:

Ma l'elenco è molto più lungo. Qui abbiamo (per gentile concessione di NBA.com) un elenco di tutti i giocatori NBA che partecipano al FIBA EuroBasket di quest'anno. Prima i giocatori attuali:

Bosnia ed Erzegovina



  • Jusurf Nurkić - Utah Jazz

Cechia



  • Vit Krejčí - Atlanta Hawks

Finlandia



  • Lauri Markkanen - Utah Jazz

Francia



  • Bilal Coulibaly - Maghi di Washington

  • Zaccharie Risacher - Atlanta Hawks

  • Alex Sarr - Washington Wizards

  • Guerschon Yabusele - New York Knicks

  • Isaïa Cordinier (selezionato in un Draft NBA)

Georgia



  • Goga Bitadze - Orlando Magic

  • Sandro Mamukelashvili - Toronto Raptors

Germania



  • Tristan Da Silva - Orlando Magic

  • Franz Wagner - Orlando Magic

  • Dennis Schröder - Sacramento Kings

Gran Bretagna



  • Tarik Phillip (selezionato in un Draft NBA)

Grecia



  • Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Israele



  • Deni Avdija (Portland Trail Blazers)

  • Yam Madar (Selezionato in un Draft NBA)

Italia



  • Simone Fontecchio (Miami Heat)

  • Saliou Niang (Cleveland Cavaliers, Rookie per il 2025/26)

  • Matteo Spagnolo (selezionato in un Draft NBA)

  • Gabriele Procida (selezionato in un Draft NBA)

Lettonia



  • Kristaps Porziņgis - Atlanta Hawks

Lituania



  • Jonas Valančiūnas - Denver Nuggets

  • Rokas Jokubaitis (selezionato in un Draft NBA)

Montenegro



  • Nikola Vučević - Chicago Bulls

Portogallo



  • Neemias Queta - Boston Celtics

Serbia



  • Bogdan Bogdanović - Los Angeles Clippers

  • Nikola Jokić - Denver Nuggets

  • Nikola Jović - Miami Heat

  • Tristan Vukečvić - Washington Wizards

  • Vanja Marinković (selezionata in un Draft NBA)

  • Nikola Milutinov (selezionato in un Draft NBA)

Slovenia



  • Luka Dončić - Los Angeles Lakers

Spagna



  • Santi Aldama - Memphis Grizzlies

Svezia



  • Pelle Larsson - Miami Heat

Turchia



  • Adem Bona - Philadelphia 76ers

  • Alperen Şengün - Houston Rockets

E ora, per gli ex giocatori NBA che giocano in EuroBasket 2025:

Francia



  • Jaylen Hoard

  • Timothé Luwawu-Cabarrot

  • Théo Maledon

  • Élie Okobo

Georgia



  • Tornike Shengelia

Germania



  • Daniel Theis

  • Isaac Bonga

Grecia



  • Kostas Antetokounmpo

  • Tyler Dorsey

  • Kostas Papanikolaou

Italia



  • Danilo Gallinari

  • Nicolò Melli

Lettonia



  • Dāvis Bertāns

  • Dairis Bertāns

Lituania



  • Deividas Siryvdis

  • Azuolas Tubelis

Montenegro



  • Marko Simonovic

Serbia



  • Marko Gudurić

  • Vasilije Micić

  • Filip Petrušev

Spagna



  • Juancho Hernangómez

  • Willy Hernangómez

Turchia



  • Onuralp Bitim

  • Furkan Korkmaz

  • Shane Larkin

  • Cedi Osman

  • Ömer Yurtseven

