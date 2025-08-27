Tutte le stelle dell'NBA che parteciperanno a EuroBasket 2025: Doncic, Antetokoumpo, Wagner... e 'Joker'
EuroBasket sarà pieno di nomi familiari dell'NBA e di alcuni giocatori meno conosciuti.
EuroBasket 2025 prende il via oggi, con le prime partite della fase a gironi mercoledì 27 agosto in Lettonia e Finlandia (per i Gruppi A e B) e giovedì 28 agosto a Cipro e Polonia (Gruppi C e D). I sondaggi mostrano una chiara favorita, la Serbia, con la Germania in testa e Francia, Lettonia, Grecia e Slovenia che hanno ancora qualche possibilità... con la Spagna che si prevede sarà la più grande delusione.
Per la Serbia tutte le aspettative sono riposte in Nikola Jokic, uno dei migliori giocatori della NBA, vincitore di un anello con i Denver Nuggets e nominato MVP del campionato nel 2021, 2022 e 2024. Ma anche gli altri favoriti si affidano alle loro stelle NBA, come Luka Doncic (Los Angeles Lakers) per la Slovenia, Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks) per la Grecia, Franz Wagner (Orlando Magic) per la Germania, Santi Aldama (Memphis Grizzlies) per la Spagna e Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers) sempre per la Serbia.
Tutti i NBA (attuali o passati) a EuroBasket 2025:
Ma l'elenco è molto più lungo. Qui abbiamo (per gentile concessione di NBA.com) un elenco di tutti i giocatori NBA che partecipano al FIBA EuroBasket di quest'anno. Prima i giocatori attuali:
Bosnia ed Erzegovina
- Jusurf Nurkić - Utah Jazz
Cechia
- Vit Krejčí - Atlanta Hawks
Finlandia
- Lauri Markkanen - Utah Jazz
Francia
- Bilal Coulibaly - Maghi di Washington
- Zaccharie Risacher - Atlanta Hawks
- Alex Sarr - Washington Wizards
- Guerschon Yabusele - New York Knicks
- Isaïa Cordinier (selezionato in un Draft NBA)
Georgia
- Goga Bitadze - Orlando Magic
- Sandro Mamukelashvili - Toronto Raptors
Germania
- Tristan Da Silva - Orlando Magic
- Franz Wagner - Orlando Magic
- Dennis Schröder - Sacramento Kings
Gran Bretagna
- Tarik Phillip (selezionato in un Draft NBA)
Grecia
- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Israele
- Deni Avdija (Portland Trail Blazers)
- Yam Madar (Selezionato in un Draft NBA)
Italia
- Simone Fontecchio (Miami Heat)
- Saliou Niang (Cleveland Cavaliers, Rookie per il 2025/26)
- Matteo Spagnolo (selezionato in un Draft NBA)
- Gabriele Procida (selezionato in un Draft NBA)
Lettonia
- Kristaps Porziņgis - Atlanta Hawks
Lituania
- Jonas Valančiūnas - Denver Nuggets
- Rokas Jokubaitis (selezionato in un Draft NBA)
Montenegro
- Nikola Vučević - Chicago Bulls
Portogallo
- Neemias Queta - Boston Celtics
Serbia
- Bogdan Bogdanović - Los Angeles Clippers
- Nikola Jokić - Denver Nuggets
- Nikola Jović - Miami Heat
- Tristan Vukečvić - Washington Wizards
- Vanja Marinković (selezionata in un Draft NBA)
- Nikola Milutinov (selezionato in un Draft NBA)
Slovenia
- Luka Dončić - Los Angeles Lakers
Spagna
- Santi Aldama - Memphis Grizzlies
Svezia
- Pelle Larsson - Miami Heat
Turchia
- Adem Bona - Philadelphia 76ers
- Alperen Şengün - Houston Rockets
E ora, per gli ex giocatori NBA che giocano in EuroBasket 2025:
Francia
- Jaylen Hoard
- Timothé Luwawu-Cabarrot
- Théo Maledon
- Élie Okobo
Georgia
- Tornike Shengelia
Germania
- Daniel Theis
- Isaac Bonga
Grecia
- Kostas Antetokounmpo
- Tyler Dorsey
- Kostas Papanikolaou
Italia
- Danilo Gallinari
- Nicolò Melli
Lettonia
- Dāvis Bertāns
- Dairis Bertāns
Lituania
- Deividas Siryvdis
- Azuolas Tubelis
Montenegro
- Marko Simonovic
Serbia
- Marko Gudurić
- Vasilije Micić
- Filip Petrušev
Spagna
- Juancho Hernangómez
- Willy Hernangómez
Turchia
- Onuralp Bitim
- Furkan Korkmaz
- Shane Larkin
- Cedi Osman
- Ömer Yurtseven