Tutte le stelle dell'NBA che parteciperanno a EuroBasket 2025: Doncic, Antetokoumpo, Wagner... e 'Joker'

EuroBasket 2025 prende il via oggi, con le prime partite della fase a gironi mercoledì 27 agosto in Lettonia e Finlandia (per i Gruppi A e B) e giovedì 28 agosto a Cipro e Polonia (Gruppi C e D). I sondaggi mostrano una chiara favorita, la Serbia, con la Germania in testa e Francia, Lettonia, Grecia e Slovenia che hanno ancora qualche possibilità... con la Spagna che si prevede sarà la più grande delusione.

Per la Serbia tutte le aspettative sono riposte in Nikola Jokic, uno dei migliori giocatori della NBA, vincitore di un anello con i Denver Nuggets e nominato MVP del campionato nel 2021, 2022 e 2024. Ma anche gli altri favoriti si affidano alle loro stelle NBA, come Luka Doncic (Los Angeles Lakers) per la Slovenia, Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks) per la Grecia, Franz Wagner (Orlando Magic) per la Germania, Santi Aldama (Memphis Grizzlies) per la Spagna e Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers) sempre per la Serbia.

Tutti i NBA (attuali o passati) a EuroBasket 2025:

Ma l'elenco è molto più lungo. Qui abbiamo (per gentile concessione di NBA.com) un elenco di tutti i giocatori NBA che partecipano al FIBA EuroBasket di quest'anno. Prima i giocatori attuali:

Bosnia ed Erzegovina



Jusurf Nurkić - Utah Jazz



Cechia



Vit Krejčí - Atlanta Hawks



Finlandia



Lauri Markkanen - Utah Jazz



Francia



Bilal Coulibaly - Maghi di Washington



Zaccharie Risacher - Atlanta Hawks



Alex Sarr - Washington Wizards



Guerschon Yabusele - New York Knicks



Isaïa Cordinier (selezionato in un Draft NBA)



Georgia



Goga Bitadze - Orlando Magic



Sandro Mamukelashvili - Toronto Raptors



Germania



Tristan Da Silva - Orlando Magic



Franz Wagner - Orlando Magic



Dennis Schröder - Sacramento Kings



Gran Bretagna



Tarik Phillip (selezionato in un Draft NBA)



Grecia



Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)



Israele



Deni Avdija (Portland Trail Blazers)



Yam Madar (Selezionato in un Draft NBA)



Italia



Simone Fontecchio (Miami Heat)



Saliou Niang (Cleveland Cavaliers, Rookie per il 2025/26)



Matteo Spagnolo (selezionato in un Draft NBA)



Gabriele Procida (selezionato in un Draft NBA)



Lettonia



Kristaps Porziņgis - Atlanta Hawks



Lituania



Jonas Valančiūnas - Denver Nuggets



Rokas Jokubaitis (selezionato in un Draft NBA)



Montenegro



Nikola Vučević - Chicago Bulls



Portogallo



Neemias Queta - Boston Celtics



Serbia



Bogdan Bogdanović - Los Angeles Clippers



Nikola Jokić - Denver Nuggets



Nikola Jović - Miami Heat



Tristan Vukečvić - Washington Wizards



Vanja Marinković (selezionata in un Draft NBA)



Nikola Milutinov (selezionato in un Draft NBA)



Slovenia



Luka Dončić - Los Angeles Lakers



Spagna



Santi Aldama - Memphis Grizzlies



Svezia



Pelle Larsson - Miami Heat



Turchia



Adem Bona - Philadelphia 76ers



Alperen Şengün - Houston Rockets



E ora, per gli ex giocatori NBA che giocano in EuroBasket 2025:

Francia



Jaylen Hoard



Timothé Luwawu-Cabarrot



Théo Maledon



Élie Okobo



Georgia



Tornike Shengelia



Germania



Daniel Theis



Isaac Bonga



Grecia



Kostas Antetokounmpo



Tyler Dorsey



Kostas Papanikolaou



Italia



Danilo Gallinari



Nicolò Melli



Lettonia



Dāvis Bertāns



Dairis Bertāns



Lituania



Deividas Siryvdis



Azuolas Tubelis



Montenegro



Marko Simonovic



Serbia



Marko Gudurić



Vasilije Micić



Filip Petrušev



Spagna



Juancho Hernangómez



Willy Hernangómez



Turchia



Onuralp Bitim



Furkan Korkmaz



Shane Larkin



Cedi Osman



Ömer Yurtseven

