Tutte le vendite di Polestar sono vietate negli Stati Uniti a partire dal 2027

HQ

Il Bureau of Industry and Security degli Stati Uniti ha recentemente presentato la "Connected Vehicle Rule", una nuova norma che limita la vendita di auto nuove che utilizzano sia hardware che software legati sia alla Cina che alla Russia.

La Polestar è di proprietà della Geely cinese, e sia il 2, il 4 che il nuovo 5 sono tutti prodotti in Cina, quindi sembra che Polestar sarà limitata dalla vendita di auto negli Stati Uniti a partire dall'anno modello 2027.

"Queste transazioni rappresentano rischi per la sicurezza nazionale, poiché le aziende di questi paesi potrebbero essere costrette a condividere dati o a consentire l'accesso remoto ai veicoli connessi negli Stati Uniti", afferma l'ufficio.

Polestar venderà azioni esistenti e sosterrà gli acquirenti esistenti. Le vendite negli Stati Uniti rappresentano solo il 6% delle vendite complessive di Polestar.

"L'industria automobilistica sta entrando in una nuova fase, basata sulle dinamiche regionali. La nostra strategia riflette questo, con l'Europa come nostro più grande motore di crescita e il nostro piano di produrre Polestar 7 in Europa," ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Polestar.

Questo colpirà sicuramente anche altri produttori che operano negli Stati Uniti.