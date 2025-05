"Tutti erano sballati" durante il film di Braccio di Ferro di Robin Williams

HQ

Barry Diller, attuale presidente della IAC, è stato un tempo amministratore delegato della Paramount Pictures. Ha lavorato in studio dal 1974 al 1984, supervisionando grandi successi come Grease, I predatori dell'arca perduta e La febbre del sabato sera. Ha anche supervisionato la creazione di Braccio di Ferro di Robert Altman.

Tramite Entertainment Weekly, durante una recente intervista, a Diller è stato chiesto quale fosse il set cinematografico più "cocato" che abbia mai visitato. «Braccio di Ferro», disse. "Se guardi Braccio di Ferro, stai guardando un film che – lo pensi in quello che facevano a proposito di velocità record, 33 [RPM], qualsiasi cosa. Questo è un film che gira a 78 giri/min e 33 velocità".

"Non si poteva sfuggire", ha continuato, parlando dell'uso di droghe sul set. "All'epoca spedivano in lattine di pellicola. Le lattine di pellicola venivano rispedite a Los Angeles per l'elaborazione quotidiana della pellicola. Questo è stato girato a Malta. E abbiamo scoperto che le lattine di pellicola venivano effettivamente utilizzate per spedire la cocaina avanti e indietro su questo set. Tutti erano sballati".

Quindi, come dice il mio stimato collega David Caballero, forse non sono stati gli spinaci a dare a Braccio di Ferro la sua forza ed energia. Robin Williams ha recitato nel film del 1980, al fianco di Shelley Duval. Ha incassato 60 milioni di dollari al botteghino, più del doppio del suo budget, ma all'epoca non impressionò esattamente i critici.