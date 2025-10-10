Tutti finalmente riuniti per prendere le decisioni peggiori... together: The Mighty Nein premiere trailer su Prime Video

HQ

Quest'estate abbiamo finalmente dato una prima occhiata a The Mighty Nein, una serie animata che è stata in produzione per un paio d'anni da Prime Video, e proviene dagli stessi artisti che ci hanno regalato The Legend of Vox Machina. The Mighty Nein segue un gruppo di sette (quindi non nove?) individui disadattati e profondamente carichi di emozioni che, attraverso i capricci del destino, diventano un gruppo di avventurieri e, alla fine, l'ultima speranza per salvare il mondo di Exandria.

The Mighty Nein è il nome della seconda campagna di Dungeons & Dragons giocata da Critical Role, anche se i suoi membri hanno già spiegato qualche giorno fa che la serie animata avrebbe avuto una narrazione diversa rispetto agli stream del tavolo da gioco, e anche che sarebbe stata più grande e più ambiziosa di The Legend of Vox Machina. Guardando il trailer qui sotto, non possiamo che essere d'accordo. Che ne pensi?

The Mighty Nein arriva su Prime Video il 19 novembre in tutto il mondo.